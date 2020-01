Haben Sie die nötige Härte, Frau Zadic?

Migrantin mit Top-Karriere

Geboren am 24. Mai 1984 in der nordbosnischen Industriestadt Tuszla, ein vier Jahre jüngerer Bruder, der Vater war Professor für Elektrotechnik, die Mutter Bauingenieurin (beide sind in Pension). Als Alma zehn ist, kommt sie als Kriegsflüchtling nach Österreich. Jus-Studium in Wien und an der Columbia University New York, Erasmus-Semester in Mailand, Praktikum am Haager Tribunal. 2007 kommt sie zur IOM (Internationale Organisation für Migration). 2011 bis 2017 arbeitet sie als Wirtschaftsadvokatin bei „Freshfields“. Danach Wechsel zur Liste JETZT, seit 2019 bei den Grünen. Privat ist Zadic, wie sie es ausdrückt, „vergeben“ und liebt Beach-Volleyball.