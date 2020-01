Sind Sie Ministerin für alle Frauen, Frau Raab?

Susanne Raab: Mit 35 die jüngste Ministerin

Geboren am 20.10.1984 als jüngere von zwei Schwestern in Vöcklabruck, die Mutter ist Krankenschwester, der Vater arbeitet im Immobiliensektor einer Bank. Jus- und Psychologiestudium an der Uni Innsbruck, Rechtsanwaltspraktikum in Bukarest, wissenschaftliche Mitarbeit an verschiedenen Unis. 2010 wird sie Asylreferentin im Innenministerium, 2011 holt Sebastian Kurz, damals Integrationsstaatssekretär, dorthin. 2017 wurde sie jüngste Sektionschefin im Bereich Integration. In der türkis-grünen Regierung ist sie mit 35 die jüngste Ministerin. Raab ist verheiratet und lebt in Niederösterreich, ihre Hobbies sind Reiten, Lesen und Laufen.