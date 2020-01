Was verstehen Sie vom Heer, Frau Tanner?

„Krone“: Frau Minister oder Frau Ministerin, was ist Ihnen lieber?

Klaudia Tanner: Die einen sagen Frau Minister, die anderen Frau Ministerin, mir ist es wurscht. So oder so muss ich mich an die Anrede erst gewöhnen. Für mich waren Anreden nie wichtig, aber mir ist bewusst, dass in diesem Ressort die Nennung nach den Dienstgraden eine Wertschätzung bedeutet.