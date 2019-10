Das ändert sich jetzt bei der Kinderbetreuung

Wie hoch ist das aktuelle Landesbudget für den Kindergarten- und Krippenbereich?

Das Gesamtbudget beträgt 130 Millionen Euro, 110 Millionen davon fließen in die Personalförderung. „Darüber hinaus haben wir in der Steiermark seit 2015 über 100 Millionen Euro in den Kindergarten-Ausbau und in 3500 neuen Plätze investiert“, so die Politikerin.