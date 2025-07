Mehr Waffenverbotszonen? „Regelung kommt zu spät“

Ab 1. August 2025 gilt am Yppenplatz im 16. Bezirk eine neue Waffenverbotszone und damit die dritte in Wien. Zusätzlich wird eine Schutzzone eingerichtet. Das bedeutet: Waffen und gefährliche Gegenstände dürfen dort nicht mitgeführt werden – es sei denn, es liegt ein triftiger und erlaubter Grund vor. Personen mit waffenrechtlicher Bewilligung oder Pfefferspray zur Selbstverteidigung sind davon ausgenommen. Was denken Anwohner darüber, die dort tagtäglich verkehren und leben? Ist so eine Maßnahme auch österreichweit denkbar? krone.tv war einen Tag vor Inkrafttreten der neuen Regelung am Yppenplatz und hat nachgefragt. Die Antworten im Video.