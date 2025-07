Türkei präsentierte stärkste nicht-nukleare Waffe

Bei einer Militär-Expo in Istanbul herrschte in der Vorwoche das größte Interesse rund um zwei neue Bomben der türkischen Armee: die bunkerbrechende NEB-2 („Geist“) und die Vakuum-Bombe MK 84 („Gazap“). Bei der „Gazap“ (auf Türkisch „Zorn“) handelt es sich nicht nur um die größte, je in der Türkei hergestellten Bombe, sondern gleichzeitig um die stärkste nicht-nukleare Waffe.