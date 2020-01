„Klima und Grenzen gleichzeitig schützen“

Klimaschutz: Österreich soll Vorreiter in Europa werden

Kogler musste eingestehen, dass beim Thema Klimaschutz wohl eine Einigung erzielt worden sei, die weit über das hinausgehe, was am Anfang für möglich gehalten worden sei. Ökologisierung des Steuersystems und sozialer Ausgleich seien ebenfalls gleichzeitig möglich, meinte der Grünen-Chef. Beim Klimaschutz soll Österreich nun Vorreiter in Europa werden, steckte Kogler das klimapolitische Ziel der türkis-grünen Regierung ab. Punkto Transparenz merkte der grüne Chefverhandler an, es werde eher einen „gläsernen Staat“ als einen „gläsernen Bürger“ geben.