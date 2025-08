Trump versus Top-Unis: Wie man Amerika klein macht

Stellen wir uns eine Frage: Was wäre gewesen, hätten die USA bereits in der Vergangenheit ihre akademischen Hochburgen für Ausländer geschlossen? Zu diesem Zweck richten sich unsere Blicke auf Harvard und das MIT (Massachusetts Institute of Technology), eine Kaderschmiede der amerikanischen Technik. Die Harvard-Universität führt 28 Nobelpreisträger auf, das MIT sogar 59, darunter fallen aber auch welche, die irgendwann in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn dort studiert oder gearbeitet haben. Harvard dagegen hält diesbezüglich ein strengeres Kriterium ein: Die Forschenden müssen zum Zeitpunkt der Nobelpreisvergabe Mitglieder der Uni gewesen sein.