Wacken: „Wurde nass bis auf die Unterhose“

Wetterdienst warnte vor Superzelle

Von den Bühnen musste niemand mehr in Sicherheit gebracht werden, da die Konzerte zu diesem Zeitpunkt schon vorbei waren. Wie die „Bild“ Donnerstagfrüh berichtete, lag Wacken in Schleswig-Holstein am Rande einer sogenannten Superzelle. Eine Superzelle ist eine besonders langlebige Gewitterwolke, die häufig großen Hagel, sintflutartigen Regen oder gar Orkanböen mit sich bringt. Im Vergleich zu anderen Gewitterwolken lebt sie länger, bevor sie sich auflöst – bis zu zwölf Stunden etwa.