Gemeinsam für einen gesunden Wirtschaftsraum

Miteinander für eine starke Region – unter diesem Motto lud die Wirtschaftskammer Hermagor Mittwoch in das Haus der Wirtschaft: Um dabei nicht nur einen Blick in ein unwettergeplagtes 2019 zu werfen, sondern positiv in die Zukunft zu schauen. Trotz Fachkräftemangels und Herausforderungen in der Infrastruktur sind die Betriebe positiv gestimmt und wollen weiter investieren.