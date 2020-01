Taiwans Präsidentin betont Unabhängigkeit

Deutliche Worte in Richtung Peking

Nach Vorwürfen, wonach Peking versucht habe, die Wahlen in Taiwan zu beeinflussen, unterzeichnete die Präsidentin zudem am Mittwoch ein Gesetz, das mögliche Beeinflussungen künftig unter Strafe stellen soll. Tsai Ing-wen hatte bereits am Samstag, direkt nach ihrem Wahlsieg, deutliche Worte an Peking gerichtet: Das demokratische Taiwan werde „gegenüber Drohungen und Einschüchterung nicht einknicken“, sagte sie.