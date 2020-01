(Nur) Die Marke hat Tradition: MG-China-SUV in Ö

Schon in der Basisausstattung „Comfort“ sind u.a. Adaptivtempomat, Infotainment mit Navi und Apple CarPlay/AndroidAuto, Autonotbremse, Stauassistent oder Parksensoren enthalten. Die Garantie beträgt fünf Jahre oder 150.000 km, für die Antriebsbatterie acht Jahre oder 150.000 km, zehn Jahre Rostschutzgarantie. Und last not least: Die Zeiten, da man Angst haben musste, wenn man in ein chinesisches Auto einstieg, sind vorbei: Beim Euro NCAP Crashtest Ende vergangenen Jahres erreichte der MG ZS 5 Sterne.