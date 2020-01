Wie gut kennen Sie die Alfa-Romeo-Geschichte?

Deutschland und Frankreich, in diesen Ländern stand in den 1880er-Jahren die Wiege des Automobils, das rasch die Welt unter die Räder nahm. Aus Italien kamen seit 1899 Fiat-Modelle, aber auch andere Hersteller wie der französische Automobilpionier Alexandre Darracg wollten mit ihren Modellen die wohlhabende lombardische Kundschaft gewinnen. Dazu errichtete Darracq 1906 ein modernes Werk in Portello im Nordwesten von Mailand - die Keimzelle von Alfa Romeo. Was Darracq in England und in Deutschland (dort mit Opel) gelungen war, verfing jedoch südlich der Alpen nicht: Die nationalbewussten Italiener kauften lieber Fiat als französische Darracq. So gründete 1910 eine Gruppe lombardischer Geschäftsleute die Società „Anonima Lombarda Fabrica Automobili“ (A.L.F.A.), die in der Darracq-Fabrik hochkarätige Touren- und Sportwagen produzierte. Schon der erste A.L.F.A. Typ 24 HP mit 4,1-Liter-Vierzylinder deklassierte fast alle Konkurrenten, denn sogar als Siebensitzer war er sensationelle 100 km/h schnell. Und 1914 folgte der erste A.L.F.A.-Grand-Prix-Wagen mit Doppelnockenwellenmotor.