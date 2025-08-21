Ex-Red-Bull-Manager schlittert mit Firma in Pleite

Ob und wie es für das Resort weitergeht, wird nun das Insolvenzverfahren zeigen. Gläubiger können ihre Forderungen über den KSV1870 anmelden. Ende Oktober läuft die Frist, im November soll erstmals über die Lage berichtet werden. Bis dahin bleibt offen, ob „Das Seehäuser“ gerettet werden kann – oder endgültig Geschichte ist.