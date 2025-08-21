Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiny-Houses in Mattsee

Ex-Red-Bull-Manager schlittert mit Firma in Pleite

Salzburg
21.08.2025 13:30
Die Firma hinter den Tiny Houses in Mattsee sind in Konkurs.
Die Firma hinter den Tiny Houses in Mattsee sind in Konkurs.(Bild: Das Seehäuser/Christoph Platzer)

Aus der Traum! Vor einem Jahr als touristisches Vorzeigeprojekt angekündigt, nun insolvent: Das Tiny-House-Resort „Das Seehäuser“ in Mattsee musste Konkurs anmelden. Geschäftsführer ist Ex-Red-Bull-Manager Norbert Kraihamer, der das Projekt mit 15 Millionen Euro Investitionen aufgebaut hatte.

0 Kommentare

Es war als innovatives Vorzeigeprojekt in der Salzburger Tourismuslandschaft gestartet: Im Mai 2024 eröffnete Norbert Kraihamer, einst Marketingchef bei Red Bull, am Mattsee das Tiny-House-Resort „Das Seehäuser“. 40 kleine Holzhäuser mit rund 100 bis 120 Betten sollten Urlaubern und Homeoffice-Gästen ein außergewöhnliches Refugium bieten.

Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfung und Individualität standen im Mittelpunkt – Kraihamer investierte nach eigenen Angaben rund 15 Millionen Euro, davon 4,5 Millionen direkt in der Region.

Am beschaulichen Mattsee hätte das Vorzeigeprojekt nachhaltig wirken sollen.
Am beschaulichen Mattsee hätte das Vorzeigeprojekt nachhaltig wirken sollen.(Bild: Tröster Andreas)

Nun folgte die Ernüchterung: Über die Betreiberfirma BoutiqueHomes GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Zum Masseverwalter bestellte das Landesgericht Salzburg Rechtsanwalt Christian Schubeck. Gründe für die Insolvenz sind bisher nicht bekannt. Auch wie hoch die Schuldenlast ist und wie viele Gläubiger betroffen sind, bleibt vorerst offen.

Für Mattsee ist die Pleite ein schwerer Rückschlag. Noch im Vorjahr hatte Bürgermeister Michael Schwarzmayr (SPÖ) das Projekt als „Glücksfall“ für die Gemeinde bezeichnet. Statt großer Hotelketten habe ein ortsansässiger Investor die Chance ergriffen, ein touristisches Leuchtturmprojekt umzusetzen.

Lesen Sie auch:
Das Hotel war in Bad Hofgastein beheimatet.
Seit März geschlossen
Boutiquehotel in Bad Hofgastein ist pleite
18.08.2025
Neue Bar im Geschäft
Nach der Pleite sprudelt bei Gössl der Schampus
13.08.2025

Ob und wie es für das Resort weitergeht, wird nun das Insolvenzverfahren zeigen. Gläubiger können ihre Forderungen über den KSV1870 anmelden. Ende Oktober läuft die Frist, im November soll erstmals über die Lage berichtet werden. Bis dahin bleibt offen, ob „Das Seehäuser“ gerettet werden kann – oder endgültig Geschichte ist.

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
213.067 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
205.321 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
137.170 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1515 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1027 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1026 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf