Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Raketen stationiert

Nordkorea baut geheime Militärbasis nahe China

Außenpolitik
21.08.2025 13:36
Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un bei einem Besuch einer Ausbildungsstätte der ...
Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un bei einem Besuch einer Ausbildungsstätte der koreanischen Volksarmee im April.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Nordkorea soll eine geheime Militärbasis gebaut haben. Die Basis soll einem Bericht zufolge nahe der Grenze zu China sein. Darin könnten die neuesten nordkoreanischen Raketen stationiert sein – mit großer Reichweite.

0 Kommentare

Die „nicht deklarierte“ Raketenbasis Sinpung Dong liegt etwa 27 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt. In der Anlage befinden sich wahrscheinlich sechs bis neun atomwaffenfähige Interkontinentalraketen und deren Abschussrampen, wie das Center for Strategic and International Studies (CSIS) am Mittwoch erklärte. 

Die Waffen stellten eine „potenzielle nukleare Bedrohung für Ostasien und die kontinentalen Vereinigten Staaten“ dar, hieß es in dem Bericht. Nordkorea hat sein Atomprogramm in den vergangenen Jahren intensiviert. Machthaber Kim Jong-un rief kürzlich zu einer „schnellen Erweiterung der atomaren Aufrüstung“ des diplomatisch weitgehend isolierten Landes auf.

Lesen Sie auch:
Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un überwacht die Angriffsübung. 
Betont Bereitschaft
Nordkoreas Raketen-Tests simulieren Atomangriffe
09.05.2025
„Brüderliche Allianz“
Nordkorea will Kreml auch in Zukunft unterstützen
28.04.2025

Nordkorea hilft Russland
Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich Nordkorea der russischen Regierung in Moskau weiter angenähert. Nach Angaben südkoreanischer und westlicher Geheimdienste schickte Nordkorea im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Soldaten nach Russland, um den Kampf gegen die Ukraine zu unterstützen – vor allem in die Grenzregion Kursk. Nach Angaben aus Washington gibt es Hinweise darauf, dass Russland wiederum seine Unterstützung für Nordkorea verstärkt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
213.067 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
205.321 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
137.170 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1515 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1027 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1026 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Außenpolitik
Raketen stationiert
Nordkorea baut geheime Militärbasis nahe China
Ansage zu Sommerschule
Lehrer rüffeln Wiederkehr: „Sehr unkluge Aktion“
Ukraine-Krieg
Selenskyj über neue „irre Anti-Rekorde“ entsetzt
Frieden mit Ukraine?
Europa zweifelt an Trumps Zuverlässigkeit
Absurder Vorschlag
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf