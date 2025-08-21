Nordkorea baut geheime Militärbasis nahe China

Nordkorea hilft Russland

Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich Nordkorea der russischen Regierung in Moskau weiter angenähert. Nach Angaben südkoreanischer und westlicher Geheimdienste schickte Nordkorea im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Soldaten nach Russland, um den Kampf gegen die Ukraine zu unterstützen – vor allem in die Grenzregion Kursk. Nach Angaben aus Washington gibt es Hinweise darauf, dass Russland wiederum seine Unterstützung für Nordkorea verstärkt.