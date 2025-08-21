Nordkorea baut geheime Militärbasis nahe China

Nordkorea soll eine geheime Militärbasis gebaut haben. Die Basis soll einem Bericht zufolge nahe der Grenze zu China sein. Darin könnten die neuesten nordkoreanischen Raketen stationiert sein – mit großer Reichweite.
Die „nicht deklarierte“ Raketenbasis Sinpung Dong liegt etwa 27 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt. In der Anlage befinden sich wahrscheinlich sechs bis neun atomwaffenfähige Interkontinentalraketen und deren Abschussrampen, wie das Center for Strategic and International Studies (CSIS) am Mittwoch erklärte.
Die Waffen stellten eine „potenzielle nukleare Bedrohung für Ostasien und die kontinentalen Vereinigten Staaten“ dar, hieß es in dem Bericht. Nordkorea hat sein Atomprogramm in den vergangenen Jahren intensiviert. Machthaber Kim Jong-un rief kürzlich zu einer „schnellen Erweiterung der atomaren Aufrüstung“ des diplomatisch weitgehend isolierten Landes auf.
Nordkorea hilft Russland
Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich Nordkorea der russischen Regierung in Moskau weiter angenähert. Nach Angaben südkoreanischer und westlicher Geheimdienste schickte Nordkorea im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Soldaten nach Russland, um den Kampf gegen die Ukraine zu unterstützen – vor allem in die Grenzregion Kursk. Nach Angaben aus Washington gibt es Hinweise darauf, dass Russland wiederum seine Unterstützung für Nordkorea verstärkt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.