Opfer (20) verletzt: Polizei jagt letzten Räuber

Tatverdächtige geben sich wortkarg

Die Täter hielten ihr Opfer fest, schlugen es und rissen ihm eine Umhängetasche, ein Mobiltelefon, kabellose Kopfhörer sowie Bargeld aus den Händen. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt. Zwei Festgenommene sitzen nun in einer Justizanstalt, der dritte wurde auf freiem Fuß angezeigt – alle drei schweigen bislang zu den Vorwürfen.