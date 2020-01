„Rund 124.000 Personen kommen im Jahr zu uns“

In der Bilanz 2019 liegt die Arbeitslosenquote bei 4,8 Prozent. „Das ist ziemlich gut! “, freut sich AMS-Chef Gerhard Straßer (61) und er gibt in der „Krone“ einen Ausblick auf die Arbeitsmarktentwicklung 2020. Er spricht über ein erfolgreiches Vermittlungsmodell und auch darüber, dass Gewalt am AMS ein Thema bleibt.