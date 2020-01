Konsolen, 8K, Klapphandys: Die Technik-Trends 2020

Am Smartphone-Markt wird es doppelt spannend: Einerseits durch technische Innovationen wie 5G und die immer höher auflösenden Kameras, die man in den letzten Monaten gesehen hat. Andererseits durch die langsam zur Massentauglichkeit heranreifenden Falt- und Klapp-Smartphones, die 2019 für so viel Staunen gesorgt haben.