Top-Bild dank Neo QLED

Samsung QN900A: Das TV-Flaggschiffbietet 8K-Auflösung von 7680 mal 4320 Pixeln. Weniger scharfe Inhalte werden per 8K AI Upscaling hochskaliert. Eine der größten Neuerungen gegenüber Samsungs früheren 8K-TVs ist die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, die Samsung Quantum Matrix Technology Pro nennt. Dank HDR-4000-Helligkeit fühlt sich der QN900A auch in hellen Räumen wohl. Der QN900A kann fast lückenlos an die Wand montiert werden, kommt mit fast randlosem Panel und praktischer Anschlussbox zum Kunden. Die sorgt dafür, dass nur ein einziges Kabel vom TV weg führt, das sich im Wohnzimmer besonders leicht verbergen lässt.