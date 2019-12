Digital- statt Bargeld: Revolution oder Gefahr?

China geht schon Anfang 2020 voran

Offenbar ohne allzu große Bedenken schreitet dagegen China voran, wo bereits mit Beginn 2020 ein Gesetz für die eigens entwickelte Digitalwährung in Kraft treten wird. Die Chinesen arbeiten schon seit 2014 an der Entwicklung ihrer Kryptowährung. Zu Details über die genaue Funktionsweise der digitalen Währung oder mögliche notwendige Änderungen in der geldpolitischen Ordnung schwiegen sich die Behörden bisher eher aus. Die chinesische Nationalbank PBOC plant allerdings, sie unter anderem über Zahlungsplattformen des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba sowie des ebenfalls einheimischen Internetriesen Tencent zu verbreiten. Darüber hinaus sei die Währung laut PBOC ohne Internet-Verbindung nutzbar und sogar in Erdbebengebieten weiter einsetzbar, wenn alle sonstigen Kommunikationsverbindungen zusammengebrochen seien.