„Verstörende“ E-Mails bringen Boeing unter Druck

Was konkret in den Nachrichten steht, blieb zunächst unklar, teilte der Untersuchungsausschuss des US-Kongresses mit. Es hieß lediglich, der Ausschuss werde diese und andere von Boeing bei der laufenden Ermittlung bereitgestellte Unterlagen weiter prüfen. Boeing hingegen gab an, die E-Mails der FAA „pro-aktiv“, als „Teil unserer Verpflichtung zu Transparenz", vorgelegt zu haben. „Das Unternehmen, das wir sind und sein müssen", würde in „Ton und Inhalt“ einiger Nachrichten nicht reflektiert.