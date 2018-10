Flugzeug ins Meer gestürzt: Keine Lebenszeichen

Bei einem Flugzeugabsturz in Indonesien sind am Montag vermutlich alle 189 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich offiziellen Angaben zufolge wenige Minuten nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta. Der Pilot versuchte nach Angaben der Flugsicherheitsbehörde noch, die Maschine der Gesellschaft Lion Air zurückzusteuern. Dann stürzte sie ins Meer.