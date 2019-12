Raketenangriff unterbrach Wahlkampfrede Netanyahus

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Mittwochabend erneut eine Rakete auf Israel abgefeuert. Das Geschoss sei von der Raketenabwehr abgefangen worden, teilte Israels Armee mit. In israelischen Grenzorten sowie der Küstenstadt Ashkelon heulten Warnsirenen. In Ashkelon unterbrach der Angriff eine Wahlkampfveranstaltung von Premier Benjamin Netanyahu, der 70-Jährige musste vorübergehend in einen Schutzraum (siehe Video oben).