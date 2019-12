Verschleierte Frauen nähen Weihnachtsmänner

Etwa 20 junge Frauen sind in der Fabrik beschäftigt, in der Geschenke für christliche und muslimische Feiertage produziert werden. Die Frauen hätten eine dreijährige Berufsausbildung erhalten, sagte die Projektleiterin Asma Abu Kaida der Nachrichtenagentur AFP. In diesem Jahr hätten die jungen Musliminnen unter anderem Weihnachtsmann-Figuren und Weihnachtsbäume aus Holz hergestellt.