9,2 Mio. Euro für „Licht ins Dunkel“ gespendet

Bei der 47. Spendenaktion „Licht ins Dunkel“ sind insgesamt 9.214.542 Euro und damit um 156.910 Euro mehr als im Vorjahr gesammelt worden, wie der ORF Dienstagabend mitteilte. Mit Unterstützung zahlreicher Prominenter und Soldaten des Bundesheeres wurden am Heiligen Abend an den Spendentelefonen Beiträge für Menschen in Not entgegengenommen - auch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.