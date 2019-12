Kogler: „Schalte Handy erst am 26. wieder ein“

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und ÖVP-Chef Sebastian Kurz haben sich zu Weihnachten optimistisch gezeigt, dass es demnächst eine neue Bundesregierung geben werde. „Ich gehe davon aus, dass die neue Regierung zu Jahresbeginn oder im Jänner stehen wird“, sagte die Kanzlerin am Dienstag in der ORF-Sendung „Licht ins Dunkel“. Kurz sagte, er freue sich jetzt auf drei Tage Pause, am 27. Dezember werde er die Verhandlungen mit den Grünen „mit neuer Energie“ wieder aufnehmen. Grünen-Chef Werner Kogler kündigte an, dass er sein Handy am Heiligen Abend nachmittags und am 25. Dezember ausschalten und erst am 26. wieder einschalten werde.