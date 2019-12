Fünfjährige Chiara braucht einen Spezialrollstuhl

„Sie braucht unter anderem Ergo-, Logo- und Hippotherapie“, so die Mutter. Doch für die Eltern ist das finanziell allein kaum zu stemmen. Vor allem, weil Chiara nächstes Jahr in die Volksschule kommt und dafür einen Spezialrollstuhl benötigt. „Derzeit sitzt sie noch in einem Therapiewagen, mit dem sie geschoben werden muss“, erklärt Papa Florian (37), der ebenfalls an spastischer Diplogie leidet und als Telefonist für den Unterhalt der Familie sorgt.