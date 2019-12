Mutige Fahrgäste stoppen führerlose Straßenbahn

Warum eine Notbremsung nicht sofort möglich war, lautete in sozialen Netzwerken die berechtigte Frage vieler Internetuser zu dem Zwischenfall. Versuche der Fahrgäste, die Notbremse zu ziehen, zeigten keine Wirkung, hieß es dazu. Die Erklärung: Die Notbremsen in den Fahrgastbereichen funktionieren grundsätzlich nur, wenn die Bahn an einer Haltestelle steht, beispielsweise, wenn sich ein Fahrgast in der Türe eingeklemmt hat, berichtete der WDR.