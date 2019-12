Verletzte Katze nach Unfall liegen gelassen

Auf der B147 Richtung Braunau wurde kurz vor dem Bahnübergang in Ach (Gemeinde Munderfing) am Samstag um 21.30h ein schwer verletzter, weißer Kater gefunden. Ein Bein hing völlig verdreht weg, was auf einen Autounfall mit Fahrerflucht schließen lässt. Der arme Kerl ist im Schockzustand mitten auf der Bundesstraße sitzen geblieben. Nur durch die rasche Reaktion der Insassen des nächsten Fahrzeugs konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Diese sicherten sofort den Unfallort ab und wählten - weil der weiße Kater durch die Schmerzen aggressiv reagierte - den Notruf der Pfotenhilfe.