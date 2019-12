Pkw-Lenker überrollte Mann und bemerkte es nicht

Einen schweren Unfall will ein 71-jähriger Autolenker nicht bemerkt haben: Mit seinem Wagen überfuhr er auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt einen Mann in dem Glauben, über eine Fahrbahnunebenheit gefahren zu sein. Erst ein nachkommender Pkw-Lenker machte ihn auf den Verletzten aufmerksam.