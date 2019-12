USA listen Black Panthers Land als Handelspartner

So amüsant der Fehler mit dem fiktiven Land Wakanda auch sein mag, rein wirtschaftlich betrachtet ist die Nennung des afrikanischen Comic-Königreich also gar nicht so verwunderlich - denn im Marvel-Universum zählt Wakanda definitiv zu den prosperierenden Nationen der Erde; ein Königreich ausgestattet mit Technologie und Wissen, von denen der Rest der zivilisierten Welt auch im Jahr 2019 nur träumen kann. Und wer möchte solch einen Staat nicht zum Handelspartner haben?