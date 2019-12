Tobender Stier in Regau mit Jagdgewehr erschossen

Arbeiter einer Firma in Regau meldeten am Mittwoch gegen 9.45 Uhr der Polizei, dass ein Stier entlaufen sei. Die Beamten konnten den Bullen, der sich bei der Flucht verletzt hatte, in der Römerstraße in Regau feststellen. Da dort auch Asphaltierungsarbeiten vorgenommen wurden, befanden sich auch einige Lkw-Lenker mit ihren Fahrzeugen in der Nähe.