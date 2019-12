Anschlag geplant: 40 und 36 Jahre Haft für Brüder

Ein australisches Gericht hat zwei Brüder wegen der Planung eines Terroranschlags zu jahrzehntelangen Haftstrafen - 40 bzw. 36 Jahre - verurteilt. Die aus dem Libanon stammenden und in Australien lebenden Männer haben im Jahr 2017 versucht, eine Bombe an Bord eines Flugzeugs zu schmuggeln. Zum Vergleich: In Österreich würde das Strafmaß für die Planung oder Begehung von terroristischen Straftaten deutlich geringer ausfallen.