Terror-Netzwerk um Kampfsportler im Visier

Licht ins Dunkel bringt in der brisanten Causa wohl erst die Akteneinsicht der beiden Top-Juristen Wolfgang Blaschitz und Florian Kreiner. Davor kann nur gemutmaßt werden, was in den Köpfen der beiden Verdächtigen vorging und was die beiden Wiener mutmaßlich dazu brachte, eine womöglich terroristische Attacke zu planen.