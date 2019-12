Für Terrormiliz gekocht: 60-Jähriger verurteilt

Weil er in Syrien für Kämpfer der radikalislamischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gekocht haben soll, ist ein 60-Jähriger am Freitag am Wiener Landesgericht zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der Mann - ein strenggläubiger Muslim bosnischer Herkunft, der seit Langem in Wien lebt und neun Kinder großgezogen hat - hatte sich mit einer humanitären Hilfsaktion verantwortet.