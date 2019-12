Nach Unfall Mann unterkühlt in Wartehaus gefunden

„Er war ansprechbar, aber unterkühlt“, so die Polizei. „Der St. Veiter war geständig, dass er der Lenker von dem Verkehrsunfall in Zeiselberg war und den PKW unbefugt in Betrieb genommen hatte.“ Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht einmal einen Führerschein besaß. Der 25-Jährige wurde angezeigt.