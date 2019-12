Bürgermeister fordern mehr Polizei für GTI-Treffen

Nach einigen exzessiven Zwischenfällen während des GTI-Nachtreffens im Herbst in der Region Faaker See haben sich vier Bürgermeister an einen Tisch gesetzt, um die Notbremse zu ziehen. „Wir hoffen, dass bald etwas passiert! Polizei und Behörden sind gefordert. Es muss eine neue Struktur her“, sind sich die Gemeindechefs Franz Richau (Rosegg), Ferdinand Vouk (Velden), Christian Poglitsch (Finkenstein) und Valentin Happe (Schiefling) einig. „Schade, dass Behördenvertreter der Einladung zum GTI-Stammtisch nicht gefolgt sind.“