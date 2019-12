EKO Cobra: Schutz der Menschen „oberste Priorität“

„Seit wann müssen wir solche Wildwest-Methoden anwenden?“

Der Vorfall, der auch auf Video aufgezeichnet worden war, führte in der Folge zu großer Entrüstung bei Tierfreunden - und auch Tierschützer sollten in der Folge lautstark Kritik an der Erschießung der Kuh üben. So wurde etwa seitens der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ die Frage laut, weshalb das Tier nicht betäubt worden sei. „Seit wann müssen wir in Österreich solche Wildwest-Methoden anwenden?“, fragte „Vier Pfoten“-Mitglied Martina Pluda.