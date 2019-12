Harte Zahlen: So nutzt die Welt heute Pornhub

Die Vorlieben variieren je nach Region

Interessante regionale Unterschiede gibt es bei den populärsten Porno-Kategorien. So sind Nord- und Südamerika sowie Australien beispielsweise offenbar besonders verrückt nach der Kategorie „Lesbian“, während in Russland und Osteuropa die Kategorie „Hentai“ floriert. Im asiatischen Raum suchen die User häufig „Japanese“, in Afrika sind „Ebony“, „Arab“ und „Anal“ en vogue. Letzterer Begriff ist auch in Europa, konkret Frankreich, Deutschland und Schweden sehr populär. In Indien sucht man am liebsten nach der Kategorie „Indian“.