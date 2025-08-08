Motorräder kollidierten frontal: Biker stirbt

Fürchterlicher Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Fernpassstraße in Nassereith in Tirol! Zwei Motorräder krachten frontal gegeneinander. Während ein Deutscher (60) und seine Beifahrerin (48) schwer verletzt wurden, verstarb der entgegenkommende Lenker.
Zum fatalen Unfall kam es am Donnerstag kurz nach 16 Uhr auf der Fernpasstraße im Gemeindegebiet von Nassereith. Dort fuhr ein 60-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad in Richtung Fernpasshöhe. Auf dem Sozius befand sich eine 48-jährige Russin.
Laut Zeugenaussagen versuchte der 60-Jährige, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Motorrad.
Mann starb an Unfallstelle, zwei weitere verletzt
Der Deutsche und seine Beifahrerin wurden vom Motorrad geschleudert und schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Murnau geflogen.
Für den entgegenkommenden Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Straße war für rund drei Stunden gesperrt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.