Reanimation erfolglos

Motorräder kollidierten frontal: Biker stirbt

Tirol
08.08.2025 10:13
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Fürchterlicher Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Fernpassstraße in Nassereith in Tirol! Zwei Motorräder krachten frontal gegeneinander. Während ein Deutscher (60) und seine Beifahrerin (48) schwer verletzt wurden, verstarb der entgegenkommende Lenker.

0 Kommentare

Zum fatalen Unfall kam es am Donnerstag kurz nach 16 Uhr auf der Fernpasstraße im Gemeindegebiet von Nassereith. Dort fuhr ein 60-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad in Richtung Fernpasshöhe. Auf dem Sozius befand sich eine 48-jährige Russin.

Laut Zeugenaussagen versuchte der 60-Jährige, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Motorrad.

Mann starb an Unfallstelle, zwei weitere verletzt
Der Deutsche und seine Beifahrerin wurden vom Motorrad geschleudert und schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Murnau geflogen.

Für den entgegenkommenden Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Straße war für rund drei Stunden gesperrt.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
