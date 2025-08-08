Empfinden Sie Ihr Liebesleben als erfüllend?

Achtmal pro Monat: So häufig haben Österreicher im Schnitt Sex. Zufrieden sind damit nicht alle: Der Wunsch nach körperlicher Vereinigung ist laut „Oversexed“-Umfrage fast doppelt so hoch. Und mit der Qualität des Akts an sich sind lediglich sieben von zehn „sehr“ bzw. „eher“ zufrieden. Da fragen wir uns: Erfüllt Sie denn Ihr Liebesleben? Und was tun Sie, damit es besser wird?
Auch wenn viele Österreicher sich von ihrem Liebesleben mehr erhoffen würden, geht Qualität vor Quantität: 94 Prozent haben lieber wenig guten als viel schlechten Sex. Ein Grund könnte sein, dass 45 Prozent der Befragten ihre Sexfantasien nicht aussprechen. Zugleich haben 27 Prozent Angst, im Bett zu enttäuschen.
Wie sieht es bei Ihnen aus: Sind Sie zufrieden mit Ihrem Liebesleben oder ginge mehr? Was tun Sie für ein schönes körperliches Miteinander? Sprechen Sie Ängste und Wünsche offen aus? Immerhin ist den meisten Österreichern nicht nur die körperliche Befriedigung beim Sex am wichtigsten: 28 Prozent schätzen die emotionale und 23 Prozent die körperliche Nähe dabei. Oder aber ist Ihnen erfüllter Sex nicht so wichtig in einer Beziehung?
