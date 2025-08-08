Kapuzinerberg: Mann von Felsvorsprung gerettet
Er schrie um Hilfe
Dramatische Szenen am Salzburger Kapuzinerberg! Ein Mann stürzte am Freitagmorgen ab, konnte sich oberhalb der Fürbergstraße an einem Felsvorsprung festklammern. Er rief verzweifelt um Hilfe ...
Feuerwehr, Rettung und Höhenretter rückten aus und konnten den Mann mittels Drehleiter bergen. Er erlitt laut ersten Informationen leichte Verletzungen.
Offene Fragen nach Vorfall
Die Hintergründe des Unglücks sind noch unklar. Warum der Mann am Kapuzinerberg unterwegs war und wieso er abstürzte, ist offen. Die Polizei geht derzeit von „einem Alpinunfall“ aus.
