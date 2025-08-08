Trotz Protesten: Brisanter Wechsel ist perfekt!

Die Fans von Villareal hatten sich gegen die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Thomas Partey vehement gewehrt, doch nun ist der Deal perfekt: Der Kapitän der ghanaischen Nationalmannschaft unterschreibt beim La-Liga-Klub einen Einjahresvertrag.
Ein brisanter Wechsel – denn der Fußballprofi wird der Vergewaltigung zweier Frauen in fünf Fällen sowie der sexuellen Nötigung einer dritten Frau beschuldigt.
Die Taten sollen zwischen 2021 und 2022 begangen worden sein, zu dieser Zeit spielte Partey für den Londoner Premier-League-Klub. Sein Vertrag endete nach der vergangenen Saison. Die Hauptverhandlung soll am 2. September beginnen.
„Der Verein respektiert die Unschuldsvermutung“
Die Fans von Villarreal hatten unter anderem eine Petition gestartet, um den Wechsel zu verhindern.
„Der Verein ist sich darüber bewusst, dass der Spieler in England in ein Gerichtsverfahren verwickelt ist. Der Spieler beteuert nachdrücklich seine Unschuld und bestreitet alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Der Verein respektiert als Grundprinzip die Unschuldsvermutung und wartet auf das Urteil der Justiz, die für die Aufklärung der ihm vorgeworfenen Tatsachen zuständig ist“, vermeldet der Klub.
Kommentare
