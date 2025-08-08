Trotz Protesten: Brisanter Wechsel ist perfekt!

„Der Verein ist sich darüber bewusst, dass der Spieler in England in ein Gerichtsverfahren verwickelt ist. Der Spieler beteuert nachdrücklich seine Unschuld und bestreitet alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Der Verein respektiert als Grundprinzip die Unschuldsvermutung und wartet auf das Urteil der Justiz, die für die Aufklärung der ihm vorgeworfenen Tatsachen zuständig ist“, vermeldet der Klub.