Wegen Missverständnis

Entsichert statt gesichert: 30-Meter-Absturz!

Vorarlberg
08.08.2025 10:30
Der Heli landete am nahe gelegenen Fußballplatz des FC Kennelbach.
Der Heli landete am nahe gelegenen Fußballplatz des FC Kennelbach.(Bild: Shourot Maurice)

Zu einem schweren Kletterunfall kam es am Donnerstag in Vorarlberg: Ein 19-Jähriger gab seiner 22-jährigen Begleiterin das Signal, ihn zu sichern. Sie missverstand ihn jedoch fatalerweise und löste das Sicherungsgerät vom Seil. 

Ein 19-jähriger Kanadier und eine 25-jährige Frau aus Schweden begaben sich am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in den Känzeleklettergarten in Kennelbach. Die beiden Alpinisten, die Arbeitskollegen sind, stiegen als Zweierseilschaft in die anspruchsvolle Route „Namlos“ (Schwierigkeitsgrad 4+ UIAA) ein.

Missverständnis bei Schlüsselstelle
Als der 19-Jährige, der über Klettererfahrung verfügt, die Schlüsselstelle erreichte, gab er seiner Seilpartnerin das Kommando, ihn zu sichern. Die Frau missverstand ihren Partner allerdings und löste entgegen dem Kommando ihr Sicherungsgerät vom Seil. Als sich der Kanadier ins Seil setzte, stürzte er 30 Meter in die Tiefe. Kurz bevor er am Boden aufschlug, verhakte sich das Seil, er prallte gegen die Felswand. 

Hubschrauber im Einsatz
Durch den Sturz zog sich der Kletterer schwere Verletzungen an der Hand sowie im Bereich des Oberkörpers zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber C8 ins Krankenhaus geflogen. 

Vorarlberg
