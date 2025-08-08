Entsichert statt gesichert: 30-Meter-Absturz!

Missverständnis bei Schlüsselstelle

Als der 19-Jährige, der über Klettererfahrung verfügt, die Schlüsselstelle erreichte, gab er seiner Seilpartnerin das Kommando, ihn zu sichern. Die Frau missverstand ihren Partner allerdings und löste entgegen dem Kommando ihr Sicherungsgerät vom Seil. Als sich der Kanadier ins Seil setzte, stürzte er 30 Meter in die Tiefe. Kurz bevor er am Boden aufschlug, verhakte sich das Seil, er prallte gegen die Felswand.