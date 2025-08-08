Vorteilswelt
BVB oder doch Transfer

Krimi um Sabitzer! Mourinho, „Wüste“ und ein Veto

Deutsche Bundesliga
08.08.2025 10:55
Bleibt Marcel Sabitzer in Dortmund?
Bleibt Marcel Sabitzer in Dortmund?(Bild: AFP/DAVID RAMOS)

Wo liegt die sportliche Zukunft von ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer? Nachdem er in Dortmund bereits als Streichkandidat gegolten hatte, hat er Trainer Niko Kovac mit einer starken Vorbereitung überzeugt. Deshalb soll dieser nun sein Veto gegen einen Transfer des Österreichers eingelegt haben. Dabei gäbe es wohl einige Versuchungen ...

Sabitzer soll zuletzt finanziell ansprechende Angebote aus der „Wüste“ erhalten haben. Klubs aus Saudi-Arabien und Katar sollen ihr Interesse am ÖFB-Legionär bekundet haben. Immerhin galt der Österreicher noch vor wenigen Wochen als Streichkandidat beim BVB. 

Niko Kovac
Niko Kovac(Bild: AFP/FRANCOIS NEL)

Doch die Zeiten haben sich geändert. Sabitzer hat, wie die „Bild“ berichtet, mit einer starken Vorbereitung Trainer Kovac beeindruckt. Der Kroate will den 31-Jährigen jetzt offenbar unbedingt behalten und hat deshalb auch einem möglichen Transfer per Veto einen Riegel vorgeschoben.

Ein neuer Akteur taucht auf
Demnach hat sich Kovac mit Sabitzer zusammengesetzt, um über die kommende Saison zu sprechen. Der Trainer hat dem Mittelfeldspieler dabei erklärt, welche Rolle ihm zukommen soll. Offenbar mit Erfolg, denn der Österreicher hat anschließend wohl alle lukrativen Angebote ausgeschlagen und den Versuchungen der „Wüste“ widerstanden. 

Lesen Sie auch:
Marcel Sabitzer (Mitte) und Co. sehen in Dortmund aktuell keinen intensiven Transfer-Sommer.
Budget ist begrenzt
Kurios! „Teure Küche“ verhindert BVB-Transfers
06.08.2025

Allerdings gibt es noch eine Gefahr, die Kovac droht. Denn mit dem Kader ist man in Dortmund noch nicht gänzlich zufrieden. Neue Spieler gibt es aber wohl nur, wenn man zuvor Spieler abgibt. Und in der Causa Sabitzer hat sich ein neuer Akteur ins Spiel gebracht: Jose Mourinho! 

Jose Mourinho
Jose Mourinho(Bild: AFP/APA/Ozan KOSE)

„The Special One“ ist mit dem Aufbauspiel seines Teams Fenerbahce nicht zufrieden und sieht in Sabitzer eine mögliche Verstärkung. Wie die türkische Sportzeitung „Fanatik“ berichtet, sollen der Verein aus Istanbul deshalb aktuell die Möglichkeiten eines Transfers ausloten. Mal sehen, ob Sabitzer vielleicht doch noch am Bosporus landet ... 

Porträt von krone Sport
krone Sport
