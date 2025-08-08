Kein Urteil, aber Prozessende um Orgasmus-Päpstin

Was lange währt, wird endlich gut – oder ist zumindest einmal (vorläufig) vorbei. Im Dezember 2023 war die Ex-Lehrerin Monika Ring fristlos entlassen worden, weil sie online als „Orgasmus-Päpstin“ Sex-Tipps gegeben hatte. Dagegen ging sie in zahllosen Prozesstagen vor, vom Direktor bis zur Schulqualitätsmanagerin wurden mehrere Zeugen einvernommen.