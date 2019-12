Kombi aus Fruchtsaft und Mineralwasser

Offenheit als Stärke

Im Bereich der Getränke sieht Spitz ein enormes Potenzial für Neues – und konnte da heuer auch bereits einige Akzente setzen. So wurde das Gasteiner-Mineralwasser erstmals auch in der Dose abgefüllt, in drei Geschmacksvarianten – Lemon, Grapefruit und Orange. „Eine Kombination aus prickelndem Gasteiner-Wasser und einem Hauch direkt gepresstem Fruchtsaft“, verrät Alfred Böck, der die Forschung und Entwicklung bei Spitz leitet.