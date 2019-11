Aston Martin DBX: Sportlich-superteures Luxus-SUV

Das Getriebe, eine neunstufige Automatik, ist gekoppelt an einen Vierliter-V8 von Kooperationspartner Mercedes-AMG, der sich bereits in Vantage und DB11 bewährt hat. Allerdings wurde das Aggregat für den Einsatz im DBX umfassend überarbeitet. Dank größerer Turbolader bietet es jetzt 550 PS und 700 Newtonmeter, in den beiden flacher bauenden Modellen sind es 510 PS. Die Schwaben-Power schiebt den allradgetriebenen DBX in 4,5 Sekunden auf Tempo 100, maximal sind 291 km/h möglich. Sparsam kann ein solches Mobil nicht bewegt werden; der Normverbrauchswert von 14,3 l/100 km überrascht wenig.