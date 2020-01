Das wurde aus den Leinwand-Beautys der 90er-Jahre

Ende der 80er-Jahre startete Meg Ryan ihre Karriere in Hollywood und wurde schnell zu „America‘s Sweetheart“ schlechthin. Mit Rollen in Filmen wie „Top Gun“ oder „Harry und Sally“ spielte sie sich in die Herzen der Kino-Zuschauer und zählte in den 90er-Jahren dank „Schlaflos in Seattle“ oder „E-Mail für dich“ zu den absoluten Superstars in der Traumfabrik.