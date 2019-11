Nach Schnee sorgte der Regen für viele Einsätze

Auf den Schnee folgte der Regen: In Teilen des Pongaus und des Pinzgaus schüttete es in der Nacht auf Samstag in Strömen. Erst am Nachmittag gab es für die örtlichen Feuerwehren eine kurze Verschnaufpause. Laut Wetterdienst Ubimet werden die Regenfälle Salzburg auch in den kommenden Tagen fest im Griff haben.